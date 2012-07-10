Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов. Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим. От исполнителя требуется: ...
Требуется зарегистрировать фирму в каталогах
Доброго времени суток!
Требуется зарегистрировать фирму в тематических каталогах (около 200 штук).
Текст предоставляю.
Плюс разместить на 350 справочниках,досок объявлений г.Москва.
Напишите стоимость услуг.
Работа будет появляться такого характера периодически 2-3 раза в месяц,Так что мне лучше найти надёжного человека.
Для оперативности ася:616-763-332
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