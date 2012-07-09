Общение на женских форумах

Нужно зарегистрироваться и просто общаться на любимых Вами женских форумах (рецепты, похудение, другие женские темы и т.д.). Вы будет общаться на любые темы, любые ответы. Просто болтать. Требований к постам - нет.

45 форумов - на каждом от 30 сообщений в месяц. Список форумов могу предоставить, можете и сами выбрать по критериям.

Работа может быть такой: сегодня по 3 сообщения в 15 форумах, завтра по 3 сообщения в следующих 15, послезавтра - по 3 в оставшихся 15. По сути - "работа" будет занимать 1-2 часа в день.

Оплата - ежемесячно.

Предложите желаемую Вами ежемесячную оплату.

Если 45 форумов в месяц, для Вас много - предложите свой объем

Оплата на Ваш вкус: Яндекс.Деньги или Вебмани(рубли или доллары).

Возможна предоплата с кодом протекции.