Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов. Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим. От исполнителя требуется: ...
Общение на женских форумах
Нужно зарегистрироваться и просто общаться на любимых Вами женских форумах (рецепты, похудение, другие женские темы и т.д.). Вы будет общаться на любые темы, любые ответы. Просто болтать. Требований к постам - нет.
45 форумов - на каждом от 30 сообщений в месяц. Список форумов могу предоставить, можете и сами выбрать по критериям.
Работа может быть такой: сегодня по 3 сообщения в 15 форумах, завтра по 3 сообщения в следующих 15, послезавтра - по 3 в оставшихся 15. По сути - "работа" будет занимать 1-2 часа в день.
Оплата - ежемесячно.
Предложите желаемую Вами ежемесячную оплату.
Если 45 форумов в месяц, для Вас много - предложите свой объем
Оплата на Ваш вкус: Яндекс.Деньги или Вебмани(рубли или доллары).
Возможна предоплата с кодом протекции.
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