Общение на женских форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок212 просмотров

Нужно зарегистрироваться и просто общаться на любимых Вами женских форумах (рецепты, похудение, другие женские темы и т.д.). Вы будет общаться на любые темы, любые ответы. Просто болтать. Требований к постам - нет.

45 форумов - на каждом от 30 сообщений в месяц. Список форумов могу предоставить, можете и сами выбрать по критериям.

Работа может быть такой: сегодня по 3 сообщения в 15 форумах, завтра по 3 сообщения в следующих 15, послезавтра - по 3 в оставшихся 15. По сути - "работа" будет занимать 1-2 часа в день.

Оплата - ежемесячно.

Предложите желаемую Вами ежемесячную оплату.

Если 45 форумов в месяц, для Вас много - предложите свой объем

Оплата на Ваш вкус: Яндекс.Деньги или Вебмани(рубли или доллары).

Возможна предоплата с кодом протекции.

13 лет назад
seolinki
Дмитрий 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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