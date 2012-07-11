Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов. Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим. От исполнителя требуется: ...
Заполнение сайта
Необходимо добавлять позиции на сайт vlreferats.org.ua
Цена договорная, срочность средняя.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно каждый день наполнять группу различными материалами про Твиттер. Группа посвящена взаимному фолловингу. Интересные статьи нужны. Но главное нужно привлекать из других групп людей. Пишите свои цены. Если вы готовы ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуются люди для написания комментариев, загрузки фотографий, видео на разных площадках, в соц сетях, блогах, сайтах. Возможно написание и редактирование статей. 4 рубля один пост или комментарий. Оплата - по 20-ти ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется наполнение магазина на shopcms 110 позиций. жду предложенийНаполнение сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Для прописывания метатегов на страницах категорий магазина одежды нужен человек, который грамотно пишет по-русски и знает тематику одежды. В идеале нужно еще немецкий хотя бы на начальном уровне знать, но это не обязательное условие. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно на сайте добавить объявления по разделам с указанного мной источника. Объявлений очень много. Регистрация не требуется. Просто по сути копипаст + одну две фотки если они есть в объявлении. Оплата 0.20$ за ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
В данный момент у меня уже есть 3 человека, которые занимаются аналогичной работой, но работы больше, а число работников не изменяется, поэтому принято решение найти еще одного или двоих работников. ---------------------------------------- ---------------------- Что ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется постинг комментариев в группе вконтакте. Тематика группы, сообщество для мам и пап, обсуждение воспитания детей полугода-года. Желательны знания и опыт в этой области. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется наполнить сайт- каталог товаров. Простой копипаст из другого сайта. Заполняемые поля: 1) Заголовок 2) Выбрать категорию 3) картинка ( при заливке картинки на сайт - пихать их в папки ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно в прайс листе заполнить пару полей, ссылки на фото и описание. цена 50коп одна строка.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад