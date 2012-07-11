Очень доволен Антоном, он справился с задание без затрудниний, а смое главное быстро и качественно. Я рекомендую его как отличного исполнителя и человека, и буду дальше с ним работать. В следующий раз обязательно, в первую очередь, обращусь за услугой к Антону) Отличная работа, так держать:)