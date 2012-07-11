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Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
11 лет назад
Работой доволен, сделано вовремя. Спасибо)
Ответный отзыв
Отличный работодатель, все понимает и пытается всегда поддержать. Все объяснил четко и понятно, деньги выплатил вовремя. Буду работать с ним далее=)
$1
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен Антоном, он справился с задание без затрудниний, а смое главное быстро и качественно. Я рекомендую его как отличного исполнителя и человека, и буду дальше с ним работать. В следующий раз обязательно, в первую очередь, обращусь за услугой к Антону) Отличная работа, так держать:)
Ответный отзыв
Отличный работодатель, мне было приятно с Вами работать Николай, все как договорились, оплата за работу не была задержана все во время) Буду продолжать сотрудничество с Сергеем) Спасибо за работу) Блистательно.
$1
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель. Выполнил все по ТЗ. Крайне доволен, буду обращаться еще! Все в срок, очень ответственно и адекватно! Просто супер!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и человек, все понимает и поддерживает, задачу разъяснил четко и понятно. Относится к своему исполнителю с Уважением (с большой буквы) и пониманием... Если что-то не получается он объяснит еще раз...))) Блестящий заказчик, готов сотрудничать дальше и рекомендовать его всем!!!
$1
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель, по результатам первого задания - все выполнено хорошо! Будем и дальше сотрудничать
Ответный отзыв
Хороший работодатель, я буду сотрудничать, хоть кто-то выбрал меня) Спасибо Вам большое за поддержку на начале)
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $5
от 1 дня
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Копирайтинг
нет отзывов
от $5
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Редактирование и Корректура
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от $5
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
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