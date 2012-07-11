erikalo

Антон Коваленко erikalo

 
36 летРоссия/Москва
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
9 баллов
11 лет назад
Персональный проект для erikalo
Работой доволен, сделано вовремя. Спасибо)
Отличный работодатель, все понимает и пытается всегда поддержать. Все объяснил четко и понятно, деньги выплатил вовремя. Буду работать с ним далее=)
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onyx123123
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
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Очень доволен Антоном, он справился с задание без затрудниний, а смое главное быстро и качественно. Я рекомендую его как отличного исполнителя и человека, и буду дальше с ним работать. В следующий раз обязательно, в первую очередь, обращусь за услугой к Антону) Отличная работа, так держать:)
Отличный работодатель, мне было приятно с Вами работать Николай, все как договорились, оплата за работу не была задержана все во время) Буду продолжать сотрудничество с Сергеем) Спасибо за работу) Блистательно.
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estada
Петр 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
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Хороший исполнитель. Выполнил все по ТЗ. Крайне доволен, буду обращаться еще! Все в срок, очень ответственно и адекватно! Просто супер!
Отличный заказчик и человек, все понимает и поддерживает, задачу разъяснил четко и понятно. Относится к своему исполнителю с Уважением (с большой буквы) и пониманием... Если что-то не получается он объяснит еще раз...))) Блестящий заказчик, готов сотрудничать дальше и рекомендовать его всем!!!
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vladaley
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
11 лет назад
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Хороший исполнитель, по результатам первого задания - все выполнено хорошо! Будем и дальше сотрудничать
Хороший работодатель, я буду сотрудничать, хоть кто-то выбрал меня) Спасибо Вам большое за поддержку на начале)
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Наполнение сайтов
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга