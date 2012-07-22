) Разместить текст на форумах оконной тематики, любой тематике на Одесских форумах и по Одесский области 100 пишите в 634319505 В этот список тоже нужно добавить все инфо с сайта ...
Поиск информации в сети и добавление через форму
Уважаемые! Необходимо найти в Интернет информацию на тему: «Достопримечательности и что посетить...» по указанным городам. Какие поля нужны:
Название*
Адрес или примерное местоположение на карте*
Время работы
Телефон
Сайт
Расположение*
Описание*
Дополнительная информация*
6 фото*
Звёздочкой помечены обязательные поля, например, если это дольмен, то, конечно, у него нет сайта в сети.
Найдя информацию Вам нужно будет её добавить через форму. Всё. Дальше редактора подкорректируют и наведут красоту.
В перспективе городов будет много и рубрик, так что интересует долгосрочное сотрудничество.
Как пробный вариант начнем с города АЛУШТА - 10 Самых ярких и интересных мест (так даже проще искать). Цена и сроки. Спасибо.
скайп - acompliment (дам ссылку на сайт, где есть пример и отвечу на вопросы)
Решим с ценой и объемом — сделаем проектом тут.
Выбранный исполнитель
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