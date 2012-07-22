Поиск информации в сети и добавление через форму

Уважаемые! Необходимо найти в Интернет информацию на тему: «Достопримечательности и что посетить...» по указанным городам. Какие поля нужны:

Название*

Адрес или примерное местоположение на карте*

Время работы

Телефон

Email

Сайт

Расположение*

Описание*

Дополнительная информация*

6 фото*

Звёздочкой помечены обязательные поля, например, если это дольмен, то, конечно, у него нет сайта в сети.

Найдя информацию Вам нужно будет её добавить через форму. Всё. Дальше редактора подкорректируют и наведут красоту.

В перспективе городов будет много и рубрик, так что интересует долгосрочное сотрудничество.

Как пробный вариант начнем с города АЛУШТА - 10 Самых ярких и интересных мест (так даже проще искать). Цена и сроки. Спасибо.

скайп - acompliment (дам ссылку на сайт, где есть пример и отвечу на вопросы)

Решим с ценой и объемом — сделаем проектом тут.