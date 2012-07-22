Поиск информации в сети и добавление через форму

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Завершен6 заявок244 просмотра

Уважаемые! Необходимо найти в Интернет информацию на тему: «Достопримечательности и что посетить...» по указанным городам. Какие поля нужны:

Название*

Адрес или примерное местоположение на карте*

Время работы

Телефон

Email

Сайт

Расположение*

Описание*

Дополнительная информация*

6 фото*

Звёздочкой помечены обязательные поля, например, если это дольмен, то, конечно, у него нет сайта в сети.

Найдя информацию Вам нужно будет её добавить через форму. Всё. Дальше редактора подкорректируют и наведут красоту.

В перспективе городов будет много и рубрик, так что интересует долгосрочное сотрудничество.

Как пробный вариант начнем с города АЛУШТА - 10 Самых ярких и интересных мест (так даже проще искать). Цена и сроки. Спасибо.

скайп - acompliment (дам ссылку на сайт, где есть пример и отвечу на вопросы)

Решим с ценой и объемом — сделаем проектом тут.

13 лет назад
estada
Петр 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

erikalo
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Выполнил все по ТЗ. Крайне доволен, буду обращаться еще! Все в срок, очень ответственно и адекватно! Просто супер!
Отличный заказчик и человек, все понимает и поддерживает, задачу разъяснил четко и понятно. Относится к своему исполнителю с Уважением (с большой буквы) и пониманием... Если что-то не получается он объяснит еще раз...))) Блестящий заказчик, готов сотрудничать дальше и рекомендовать его всем!!!

Заявки фрилансеров

erikalo
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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