) Разместить текст на форумах оконной тематики, любой тематике на Одесских форумах и по Одесский области 100 пишите в 634319505 В этот список тоже нужно добавить все инфо с сайта ...
Регистрация на форумах
Необходимо зарегистрироваться на форумах, список вышлю, подтвердить регистрацию по емейл.
Можно с одними и теми же данными. Кроме регистрации ничего больше не нужно делать.
Для автоматизации желательно воспользоваться программой робоформ, которая сама будет заполнять все похожие поля.
http://www.roboform.com/download
Форумы на одном движке, то есть регистрации однотипные. Один раз заполните в программе робоформ паскарту (профиль), и она будет "заполнять" до 90 % полей.
Требования: результат должен быть разделен на части:
Зарегистрирован и подтвержден:
1
2
3
Зарегистрирован но письмо не получено
1
2
3
А так же указан логин и пароль, по которым можно все проверить.
Оплата за зарегистрированные аккаунты
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