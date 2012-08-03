Регистрация на форумах

Необходимо зарегистрироваться на форумах, список вышлю, подтвердить регистрацию по емейл.

Можно с одними и теми же данными. Кроме регистрации ничего больше не нужно делать.

Для автоматизации желательно воспользоваться программой робоформ, которая сама будет заполнять все похожие поля.

http://www.roboform.com/download

Форумы на одном движке, то есть регистрации однотипные. Один раз заполните в программе робоформ паскарту (профиль), и она будет "заполнять" до 90 % полей.

Требования: результат должен быть разделен на части:

Зарегистрирован и подтвержден:

1

2

3

Зарегистрирован но письмо не получено

1

2

3

А так же указан логин и пароль, по которым можно все проверить.

Оплата за зарегистрированные аккаунты