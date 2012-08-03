Регистрация на форумах

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Завершен12 заявок275 просмотров

Необходимо зарегистрироваться на форумах, список вышлю, подтвердить регистрацию по емейл.

Можно с одними и теми же данными. Кроме регистрации ничего больше не нужно делать.

Для автоматизации желательно воспользоваться программой робоформ, которая сама будет заполнять все похожие поля.

http://www.roboform.com/download

Форумы на одном движке, то есть регистрации однотипные. Один раз заполните в программе робоформ паскарту (профиль), и она будет "заполнять" до 90 % полей.

Требования: результат должен быть разделен на части:

Зарегистрирован и подтвержден:

1

2

3

Зарегистрирован но письмо не получено

1

2

3

А так же указан логин и пароль, по которым можно все проверить.

Оплата за зарегистрированные аккаунты

13 лет назад
Pansik
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

yankabodnar
Яна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Алексей,очень хороший заказчик.если что-то не понятно-поможет, подскажет.Все проблемы разрешимы.Советую.
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 лет назад
$5
1 день
Работу сделали, быстро и качественно
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

yankabodnar
Яна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 лет назад