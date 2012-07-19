Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей. Подготовка макета: В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения ...
Разместить текст на форумах
) Разместить текст на форумах оконной тематики, любой тематике на Одесских форумах и по Одесский области 100 пишите в 634319505
В этот список тоже нужно добавить все инфо с сайта и лого www.geoid.od.ua
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http://top100.rambler.ru/?query=2749268
http://www.liveinternet.ru/?okna-kbe.od.ua
http://www.prookna.ua/firms/2139/
Заявки фрилансеров
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