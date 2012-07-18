Сделать описание 100 товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок301 просмотр

нужно сделать описание 100 товаров( игрушек)оригинальное интересное, igrushkiplus.ru

13 лет назад
gala57
Галина 
58 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-kcd
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня

Заявки фрилансеров

aleks-kcd
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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