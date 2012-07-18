Нужно подготовить и внести на сайт около 2000 записей. Подготовка макета: В CorelDraw в макете визитки удалить старый текст и вставить заготовку текста, сделать превью в jpg для размещения ...
Сделать описание 100 товаров
нужно сделать описание 100 товаров( игрушек)оригинальное интересное, igrushkiplus.ru
Выбранный исполнитель
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