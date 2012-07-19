С помощью специального программного обеспечения необходимо для предложенной фотографии актера находить ее аналог. http://myhobby.kiev.ua/screenshots/find-photo.png Оплата за каждую порцию найденных фотографий с помощью WMZ (мгновенно) или путем пополнения карты ПриватБанка (дольше). ...
Наполнить сайт товарами (Presta Shop)
Нужно заполнить каталог товаров с изображениями.
Товары с различными размерами.
Откуда взять изображения итд скажу.
Цену указывать за единицу товара.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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