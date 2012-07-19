Наполнить сайт товарами (Presta Shop)

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Завершен9 заявок219 просмотров

Нужно заполнить каталог товаров с изображениями.

Товары с различными размерами.

Откуда взять изображения итд скажу.

Цену указывать за единицу товара.

13 лет назад
itmovement
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Рекомендую
Отличный заказчик. Рекомендую. С уважением, Сергей Казак.

Заявки фрилансеров

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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