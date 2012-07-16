С помощью специального программного обеспечения необходимо для предложенной фотографии актера находить ее аналог. http://myhobby.kiev.ua/screenshots/find-photo.png Оплата за каждую порцию найденных фотографий с помощью WMZ (мгновенно) или путем пополнения карты ПриватБанка (дольше). ...
Добавить флеш игры на сайт
Здравствуйте
На сайт надо добавить 50 флеш онлайн игр.
Для каждой игры сделать скриншот процесса игры + написать описание 300-400 букв. Скриншот обрезать под нужный размер.
+ загрузить сам swf файл.
Всё через удобный интуитивный интерфейс.
Игры тематические, найти их очень просто.
Пишите пожалуйста цены и сроки за 50 игр.
Спасибо.
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