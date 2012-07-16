Добавить флеш игры на сайт

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Здравствуйте

На сайт надо добавить 50 флеш онлайн игр.

Для каждой игры сделать скриншот процесса игры + написать описание 300-400 букв. Скриншот обрезать под нужный размер.

+ загрузить сам swf файл.

Всё через удобный интуитивный интерфейс.

Игры тематические, найти их очень просто.

Пишите пожалуйста цены и сроки за 50 игр.

Спасибо.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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