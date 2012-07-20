Наполнение сайта

Интернет-магазин спортивных и туристических товаров broll.ru

От одной до 5 картинок на товар. Картинки панорамированные, с изменённой яркостью/контрастом. Рерайт описания. Заголовки/метатеги - с уклоном на сео.

Аврала по сроками нет, нужно долгосрочное сотрудничество.

Указываем цену за позицию.