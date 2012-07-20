Наполнение сайта

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Завершен10 заявок303 просмотра

Интернет-магазин спортивных и туристических товаров broll.ru

От одной до 5 картинок на товар. Картинки панорамированные, с изменённой яркостью/контрастом. Рерайт описания. Заголовки/метатеги - с уклоном на сео.

Аврала по сроками нет, нужно долгосрочное сотрудничество.

Указываем цену за позицию.

13 лет назад
Sampo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

catherine44
Екатерина 
31 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Катя приятно удивила качеством работы. Крайне ответсвенна, исполнительна. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Очень ответственный и пунктуальный заказчик! Юрий легок в общении, грамотно ставит задачи и комментирует работу в процессе, что позволяет максимально быстро и качественно выполнить задание. Приятно и то, что оплата происходит в оговоренный срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

catherine44
Екатерина 
31 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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