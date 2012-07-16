Нужны описания к фильмам

Требуется несколько человек. Нужно описать товар и его характеристики. По времени займет минут15. Оплата по договоренности. Пигите если нужны подробности или добавьте заявку. Оплата по Paypal или Яндекс деньги. Половину наперед, половину сразу после выполнения ...