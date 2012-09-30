Надо рассортировать товар в магазине

Перекинуть 40 товаров из одного магазина в другой вручную с рерайтом описания. Также перенос и рерайт всего наполнения. Движок ShopCMS. Проект не единичный, скоро нужно будет провести подобную операцию еще пару-тройку раз. Хотелось бы, чтобы ...