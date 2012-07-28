Наполнение товаром интернет-магазина

Магазин на cms shop-rent. Необходимо заполнить магазин товарами с сайта http://www.vsyaitalia.ru/.

Интересует: фото(в количестве имеющемся на данном сайте к каждому товару), описание, артикул, цена до скидки и со скидкой. В общем вся инфа, которая есть о товаре на этом сайте. Интересуют из товаров сумки, ремни, кошельки. Артикул на сумки необходимо сократить на первую цифру(например было 0198-05, стало 198-05.

Просьба сразу писать о стоимости и сроках работы.

Оплата Яндекс деньги либо нал(если Москва).