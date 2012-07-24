Составлять подборки лучших шуток

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Завершен6 заявок232 просмотра

Здравствуйте.

Нужно делать подборки шуток на соответствующие запросы.

Пример как это должно выглядеть смотрите тут:

http://humorial.ru/blogs/show/908

То есть будет список запросов, под которые нужно сделать подборки шуток.

Далее нужно будет идти по списку лучших шуток сайта http://humorial.ru/matherials/view_a_jokes?order=rating+desc и выбирать шутки подходящие под тот или иной запрос.

Желательно, чтобы шутки в разных подборках не повторялись.

Под каждый запрос нужно 20-30 шуток.

Наличие чувства юмора обязательно.

Опыт работы с отбором контента для юмористических сайтов желателен. (если таковой имеется, приведите ссылки на то, что делали).

Пишите Вашу цену за одну подборку.

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$1
1 день
Понравилось работать с Ташей. Сначала она выполнила небольшой кусочек работы, чтобы оценить сколько у нее займет времени выполнение всего задания и после этого ответила по цене и времени. Цена была недорогая и сроки хорошие. Все сделала во время и в соответствии с заданием.
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Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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