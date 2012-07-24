Требуется наполнить сайт информацией. Работа не сложная необходимо наполнить новый сайт, доску бесплатных объявлений по недвижимости. Оплата за каждый объект. Стоимость - 0,2$ за 1 объект. Детали ...
Составлять подборки лучших шуток
Здравствуйте.
Нужно делать подборки шуток на соответствующие запросы.
Пример как это должно выглядеть смотрите тут:
http://humorial.ru/blogs/show/908
То есть будет список запросов, под которые нужно сделать подборки шуток.
Далее нужно будет идти по списку лучших шуток сайта http://humorial.ru/matherials/view_a_jokes?order=rating+desc и выбирать шутки подходящие под тот или иной запрос.
Желательно, чтобы шутки в разных подборках не повторялись.
Под каждый запрос нужно 20-30 шуток.
Наличие чувства юмора обязательно.
Опыт работы с отбором контента для юмористических сайтов желателен. (если таковой имеется, приведите ссылки на то, что делали).
Пишите Вашу цену за одну подборку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть сайт на Joomla. (www.deltagroup.kz). Необходимо заполнить контентом. Контент в основном в формате PDF/JPG. Нужно создавать ссылки которые ссылаются на эти файлы (не копируя сам контент из PDF в Joomla. Структура сайта в ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать статьи по каждому пункту меню сайта (включая названия категорий) 911nb.ru Материал нужен в любом текстовом формате, для каждой статьи нужно 1-2 картинки (фото, схема, любой графический материал). Обязательно 100% уникальность статей ...Закрыт13 лет назад
- $100
Перенос товаров - наполнение интернет-магазина (shopcms)Завершен13 лет назад
Перекинуть 40 товаров из одного магазина в другой вручную с рерайтом описания. Также перенос и рерайт всего наполнения. Движок ShopCMS. Проект не единичный, скоро нужно будет провести подобную операцию еще пару-тройку раз. Хотелось бы, чтобы ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Подобрать картинки, уникализировать их , подобрать тексты и сделать рерайт. на каждую позицию уходит 1 картинка, текст примерно 300 знаков , желательно знать специфику расходных материалов для принтера. Отдавать будем по 100 товаров. НАЛИЧИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется для каждого текстового описания на сайте добавить 4-5 тематических фото, прописать к каждой фотографии уникальный альт и титл. Для начала фото нужно добавить для 100 описаний. Оплата 10 рублей за добавление 4-5 фото и ...Завершен13 лет назад
Доброго времени уважаемые авторы, для сайта нужен контент редактор на постоянной основе, тематика - бизнес-финансы. Задача: Написания статей, постов. ( 1000 знаков,1-у.е.) Требования к контенту и уникальности: ...Закрыт13 лет назад
Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров. В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом. К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужно найти в интернете книготорговые фирмы, находящиеся в Москве или МО, или имеющие филиалы в Москве или МО, которые занимаются скупкой нереализованных книжных тиражей у мелких издательств (формат книги – приключенческая фантастика) по маленькой цене ...Завершен13 лет назад