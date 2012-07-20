Заполнить прайс-лист картинками

Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров.

В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом.

К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, на них стоит искать картинки в первую очередь.

В приложении есть пример того, что нужно.

Предлагайте ваши цены.