Заполнить прайс-лист картинками

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Завершен16 заявок354 просмотра

Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров.

В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом.

К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, на них стоит искать картинки в первую очередь.

В приложении есть пример того, что нужно.

Предлагайте ваши цены.

13 лет назад
dddm
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pathfinder2012
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$37
4 дня
Приятно работать. Задание было выполнено в лучшем виде, очень тщательно.
Сотрудничеством очень довольна.

Заявки фрилансеров

pathfinder2012
Юлия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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