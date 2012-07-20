Нужно найти в интернете книготорговые фирмы, находящиеся в Москве или МО, или имеющие филиалы в Москве или МО, которые занимаются скупкой нереализованных книжных тиражей у мелких издательств (формат книги – приключенческая фантастика) по маленькой цене ...
Заполнить прайс-лист картинками
Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров.
В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом.
К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, на них стоит искать картинки в первую очередь.
В приложении есть пример того, что нужно.
Предлагайте ваши цены.
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