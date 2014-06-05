Добавить 100 фото товаров с сайта производителя

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Завершен8 заявок223 просмотра

На сайт магазина садовой техники нужно добавить недостающие фото товаров с сайта производителя. По 1 фото на товар. Инструкция предоставляется. При быстром выполнении будет продолжение. Жду предложений по цене и срокам.

13 лет назад
Alex_Revo
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$8
1 день
Дело было срочное, справился в срок, нареканий к работе нет.
Приятно было работать. Задание объяснил четко, своевременно оплатил. С удовольствием сотрудничал бы и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

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