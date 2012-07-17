Наполнить контентом сайт

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Завершен5 заявок297 просмотров

Наполнить контент по разделу услуги на сайте золотаяцифра.рф

Материал брать с сайтов Реал Аудит Консалтинг - proocenka.com и Независимая экспертная оценка - ocenkamaster.ru

Материал добавлять с заменой наименовании организации на компания "Золотая цифра".

корень раздела услуги оформить в виде материала в котором раскрыт перечень основных услуг с содержанием 3-5 предложений по каждой основной услуге.

Добавить в раздел услуги пункты :

1. бизнес-планирование,

2. Электронные торги его разбить на подразделы Получении ЭЦП, Помощь в сфере госзакупок.

заполнить эти разделы материалом с других сайтов оказывающие данные услуги.

13 лет назад
itconfig
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zzz1up
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
Прекрасно проделанная работа, выдержана стилистика написания текстов. Очень грамотный специалист своего дела.

Заявки фрилансеров

zzz1up
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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