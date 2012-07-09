Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов. Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим. От исполнителя требуется: ...
Наполнение сайта на ДЛЕ, OS Android
На постоянной основе требуется наполнение сайта на CMS ДЛЕ, что именно нужно:
1. Поиск исходников для рерайта согласно категорий сайта
2. Углубленный рерайт (замена слов синонимами не прокатит)
3. Поиск и уникализация тематической картинки (это делается ровно за 30 сек, как делается покажу)
4. Перезаливка файла с приложением ко мне на сервер. (.apk)
5. Все выше описанное добавить на сайт.
Ценник обсуждаем, пишите, в день требуется добавлять 10 штук.
Пишите свои контакты.
Заявки фрилансеров
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