Нужно найти в интернете книготорговые фирмы, находящиеся в Москве или МО, или имеющие филиалы в Москве или МО, которые занимаются скупкой нереализованных книжных тиражей у мелких издательств (формат книги – приключенческая фантастика) по маленькой цене для того, чтобы потом реализовывать эти книги в ларьках или киосках. Требуется найти 5 реально работающих в этой области компаний и предоставить их действующие "живые" контакты.