dddm

Дмитрий dddm

 
32 годаРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Консультация по интеграции Shop-Script 5 – 1C

    $30

    Мне требуется консультация от человека, который коротко и четко объяснит и покажет по Skype/Teamviewer, как интегрировать магазин на Shop-Script 5 и 1С 8.3 Управление торговлей 11 через стандартную интеграцию (http://www.webasyst.ru/help/25/shop-script-5-cml1c/). Обращаю ваше внимание: вы уже ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать картинки для товаров

    Общее количество товаров ~ 1315 штук. Прайсы 5 производителей. Для каждого производителя — сайт, на котором можно найти 90% картинок. Картинки на белом (или прозрачном) фоне, не меньше 150px по короткой стороне. Лучше, если изображения будут ...

    Наполнение сайтов4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Собрать ссылки с оф. сайтов и лого производителей

    В аттаче листок со списком производителей и их сайтов (13 производителей). Отмеченные зеленым — уже сделаны. Нужно собрать для каждого производителя его логотип, желательно на прозрачном фоне или белом, и размера не крошечного (хотя бы ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер двух сайтов

    Нужен парсер сайтов: http://www.sport-express.ru/ http://wildstat.ru На данный момент интересуют результаты футбольных состязаний, но в будущем понадобятся и многие другие. Типичный пример страницы: http://wildstat.ru/p/51/ch/EUR_EL_2011_2012/stg/all/tour/all http://wildstat.ru/p/213 На спорт-экспрессе есть несколько типов страниц: http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2012-2013/calendar/tours/ http://football.sport-express.ru/russia/cup/2011-2012/playoff/ Их может быть и больше. Собирать для футбола требуется: названия команд, результаты, дату игры, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнить прайс-лист картинками

    Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров. В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом. К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, на них стоит искать картинки в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kirandia18
Кира 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Собрать ссылки с оф. сайтов и лого производителей
Все отлично, спасибо
Все было сделано быстро, Кира побеспокоилась и уточнила подробности проекта, которые я не предусмотрел. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Собрать картинки для товаров
Отличный заказчик. Всегда на связи, моментальная оплата, спасибо!
Сотрудничеством очень доволен. Елена тщательно подошла к проекту, качество на высоте!
Ответный отзыв
MRybakov
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Собрать картинки для товаров
Работой с заказчиком доволен. Четкая инструкция, оплата без промедлений. 10 баллов.
Проект был выполнен на высшем уровне. Сразу почувствовал, что у человека есть опыт и знания. Профессионал в своем деле.
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Замечательный заказчик. Сотрудничество с Димой было приятным и плодотворным.
Работа была сделана быстро и качественно, а также ровно за поставленный срок. Александр смог приступить к работе незамедлительно, как только уточнил детали.
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
30 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
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Дмитрий поставил сразу все точки на и. Было все понятно, что требовалось от меня в этой задаче. Оплатил Сразу после сдачи работы, был всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!!!! Надеюсь еще по работаем вместе))))) С уважением, Сергей Казак!
Сергей не побоялся и взялся сделать большой объем работы в короткий срок. Обещанное выполнил. Я доволен сотрудничеством с ним на все 100%.
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