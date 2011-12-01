Мне требуется консультация от человека, который коротко и четко объяснит и покажет по Skype/Teamviewer, как интегрировать магазин на Shop-Script 5 и 1С 8.3 Управление торговлей 11 через стандартную интеграцию (http://www.webasyst.ru/help/25/shop-script-5-cml1c/). Обращаю ваше внимание: вы уже ...
- $30Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть простенький прототип на Yii, используется ActiveRecord. Но по одному из realtions не приходят нужные данные. Надо разобраться в чем дело. Оплата webmoney.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Общее количество товаров ~ 1315 штук. Прайсы 5 производителей. Для каждого производителя — сайт, на котором можно найти 90% картинок. Картинки на белом (или прозрачном) фоне, не меньше 150px по короткой стороне. Лучше, если изображения будут ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен11 лет назад
В аттаче листок со списком производителей и их сайтов (13 производителей). Отмеченные зеленым — уже сделаны. Нужно собрать для каждого производителя его логотип, желательно на прозрачном фоне или белом, и размера не крошечного (хотя бы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен парсер сайтов: http://www.sport-express.ru/ http://wildstat.ru На данный момент интересуют результаты футбольных состязаний, но в будущем понадобятся и многие другие. Типичный пример страницы: http://wildstat.ru/p/51/ch/EUR_EL_2011_2012/stg/all/tour/all http://wildstat.ru/p/213 На спорт-экспрессе есть несколько типов страниц: http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2012-2013/calendar/tours/ http://football.sport-express.ru/russia/cup/2011-2012/playoff/ Их может быть и больше. Собирать для футбола требуется: названия команд, результаты, дату игры, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Несколько прайс-листов общим количеством 1100 товаров. В прайсе рядом с товаром необходимо указывать имя файла соотвествующей картинки. Сами картинки переслать мне, например, архивом. К большинству прайсов приведены сайты производителей товаров, на них стоит искать картинки в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен флеш-баннер, новогодней тематики. Подробности в приложении.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад