Дмитрий поставил сразу все точки на и. Было все понятно, что требовалось от меня в этой задаче. Оплатил Сразу после сдачи работы, был всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!!!! Надеюсь еще по работаем вместе))))) С уважением, Сергей Казак!