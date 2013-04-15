Обязателен опыт работы с Yii framework, 1 или 2 программиста в команду работы над большим проектом. Оплата по часам.
Yii Framework, настроить relations, срочно
Есть простенький прототип на Yii, используется ActiveRecord. Но по одному из realtions не приходят нужные данные. Надо разобраться в чем дело.
Оплата webmoney.
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