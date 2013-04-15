Yii Framework, настроить relations, срочно

$50
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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Есть простенький прототип на Yii, используется ActiveRecord. Но по одному из realtions не приходят нужные данные. Надо разобраться в чем дело.

Оплата webmoney.

Yii
12 лет назад
dddm
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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