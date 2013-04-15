Из списка 10 тыс. емейлов нужно выбрать работающие

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Есть список из 10 тыс. емейлов. В нем есть как рабочие емейлы, так и не рабочие.

Нужно подготовить список неработающих емейлов. Неработающими считать те, которые возвращает mailer daemon.

В предложении прошу указать оценку этой работы и ориентировочные сроки.

12 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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