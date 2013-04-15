Из списка 10 тыс. емейлов нужно выбрать работающие

Есть список из 10 тыс. емейлов. В нем есть как рабочие емейлы, так и не рабочие.

Нужно подготовить список неработающих емейлов. Неработающими считать те, которые возвращает mailer daemon.

В предложении прошу указать оценку этой работы и ориентировочные сроки.