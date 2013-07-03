Программист Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок206 просмотров

Обязателен опыт работы с Yii framework, 1 или 2 программиста в команду работы над большим проектом.

Оплата по часам.

Yii
12 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров