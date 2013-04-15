Программист на Yii

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Есть интересный проекто на Yii.

Если интересны подробности, пишите:

Требования:

Опыт работы на php от 1 года

Опыт работы на Yii от 1 года

Желательно:

Наличие выполненных проектов с нуля

Опыт верстки (пусть примитивный, но хоть какой то).

Доступность в течение рабочего дня.

PHPYii
12 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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