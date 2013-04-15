Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: Разработка модулей и тем для Magento Разработка магазинов на Magento Участие в разработке ...
Программист на Yii
Есть интересный проекто на Yii.
Если интересны подробности, пишите:
Требования:
Опыт работы на php от 1 года
Опыт работы на Yii от 1 года
Желательно:
Наличие выполненных проектов с нуля
Опыт верстки (пусть примитивный, но хоть какой то).
Доступность в течение рабочего дня.
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