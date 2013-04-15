Ищем верстальщика-программиста

Здравствуйте! Мы ищем удалённо верстальщика-программиста на постоянную работу.

У нас несколько направлений в бизнесе: от онлайн магазина оптово-розничной продажи цветов до фотошколы и продажи небесных фонариков. Сейчас активно развиваем направление по созда-нию продающих страниц, расширяем кадровый отдел. Очень много заказов, сотрудники не справляются. Оклад 30–35 000 руб. Если работаете в выходные, доп. плата.

Вот примеры лендингов, которые нужно будет верстать и программировать:

nzfoto.ru

bistromaster.ru

mokselle.ru

aquatrainer.ru

rose-secret.ru

prettyrose.ru

consult5.ru

aeef.ru

Объём работы: нужно будет верстать и программировать 1 лендинг в день. Это без учёта правок и дополнений.

Требования: кроссбраузерность, устройства (пк, айфоны, айпады, планшеты), чтобы быстро все грузилось, код должен быть четким. Посмотрите логику во всплывающих окнах на наших сайтах других, как там должны кнопки и формы работать (заказать звонок и т.п.)

Мы отдаем приоритет постоянным сотрудникам, но можем рассмотреть по проектно.Нам нужен именно 2 в 1, т.е. верстальщик-программист.

Вы можете быть командой, но учтите, что оклад 30–35 000 руб.

От вас: небольшое резюме, ссылка на портфолио, контактные данные.

Ваш менеджер по кадрам, Ольга.