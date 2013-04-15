Коррекция настроек карты на основе Гугла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Есть внедренная карта, код которой предоставляется официально владельцем: http://neftehim.gratta.com.ua/

Есть несколько проблем с отображением в разных браузерах:

В мозилле карта не растягивается на высоту рабочего поля, по ширине все ок.

В опере: все ок по ширине и высоте, но координаты центра смещаются.

В Хроме и Сафари все корректно

В ИЕ отображается только кусок карты (примерно 200х300 пикселей)

нужно решить проблему.

12 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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