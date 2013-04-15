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Коррекция настроек карты на основе Гугла
Есть внедренная карта, код которой предоставляется официально владельцем: http://neftehim.gratta.com.ua/
Есть несколько проблем с отображением в разных браузерах:
В мозилле карта не растягивается на высоту рабочего поля, по ширине все ок.
В опере: все ок по ширине и высоте, но координаты центра смещаются.
В Хроме и Сафари все корректно
В ИЕ отображается только кусок карты (примерно 200х300 пикселей)
нужно решить проблему.
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