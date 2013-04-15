Коррекция настроек карты на основе Гугла

Есть внедренная карта, код которой предоставляется официально владельцем: http://neftehim.gratta.com.ua/

Есть несколько проблем с отображением в разных браузерах:

В мозилле карта не растягивается на высоту рабочего поля, по ширине все ок.

В опере: все ок по ширине и высоте, но координаты центра смещаются.

В Хроме и Сафари все корректно

В ИЕ отображается только кусок карты (примерно 200х300 пикселей)

нужно решить проблему.