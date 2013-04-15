Необходимо переделать функцию корзины и оформления заказа в интернет-магазине.
Разработка портала (PHP, 2,5 месяца)
Ищется PHP программист, в команду для разработки сложного портала в сжаты сроки.
ТЗ, только после собеседования.
Необходимы знания PHP + (Symfony2 OR Yii), MySQL 5.1+
Проект на 2,5 месяца.
Старт, начало след. недели.
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