Разработка портала (PHP, 2,5 месяца)

$3800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок253 просмотра

Ищется PHP программист, в команду для разработки сложного портала в сжаты сроки.

ТЗ, только после собеседования.

Необходимы знания PHP + (Symfony2 OR Yii), MySQL 5.1+

Проект на 2,5 месяца.

Старт, начало след. недели.

MySQLPHPYii
12 лет назад
don_Huan
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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