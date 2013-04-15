Разработать Java-скрипт выбора товара

Пример работы скрипта: http://www.hackett.com/catalog/product/view/id/110199/s/suits-linen-db-suit/category/20/

Необходимо обеспечить возможность на странице товара выбрать цвет/размер/длину. При выборе одного из параметров список других доступных параметров должен перестраиваться. Возможна реализация как фоновым запросом к бэкэнду так и получение списка всех возможных комбинаций при загрузке страницы. Недоступные размеры при этом должны выводиться в общем списке но быть задизейблены. Только после выбора всех параметров товара должна становиться доступна кнопка "заказать". При попытке нажать кнопку заказа без выбора нужных параметров должно выводиться сообщение об необходимости выбора. После нажатия кнопки "Заказать" выбранные параметры товара должны фоново передаваться в бэкэнд магазина, пользователю при этом должно выводиться сообщение об успешном действии и должна обновиться пересчитанная корзина в шапке сайта. Отличие от приведенной выше ссылки - опция выборки цвета реализуется через селект. Возможны товары у которых будет только цвет и размер, без длины, или только размер, без цвета и длины, или только цвет. Скрипт должен понимать эти нюансы и не требовать указать длину у товара для которого длина не предусмотрена.

Требуется разработка исключительно Java части, весь бэкэнд уже есть и в случае необходимости будет скорректирован.

Оставляйте стоимость работы и сроки, сообщения без цены и сроков - игнорируются.

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