Парсинг каталога интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок270 просмотров

Парсинг каталога интернет магазина.

Спарсить каталог с фото товаров: *.ru

Категории к парсингу: все, вкл. подкатегории, с сохранением структуры разделов и подразделов в итоговом CSV файле. Телефоны Компьютеры Телевизоры Фото, Видео Кондиционеры Hi-Fi Бытовая техника Пром. оборудование.

Во вложении есть Инструкция по заполнению шаблона CSV для магазина + Шаблоны к инструкции. Важно сделать под этот формат.

+ Есть пример более простого формата, вытекающего из первого: Залить каталог Простой формат 2.csv - этот формат сделаю самостоятельно.

Именно в указанном в инструкции формате и должен быть итог + папка с фотографиями.

Итог работы сдается: исходники парсера - архив. Итоги работы - архив с CSV (ок. 10 мб.) и Архив с Фото (ок. 1 гб.).

Это может быть скрипт для работы с хостинга, чер. денвер или локальная прога.

Так же, можно встроить работу через прокси, чтобы избежать бана. По коду hideme.ru

Полностью заполняем параметры заявки: сроки, бюджет до предложенного и комментируем по-делу.

12 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Работа выполнена.

Заявки фрилансеров

phpscript
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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