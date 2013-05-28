Нужен аналог функции gethostbyname с заданием DNS на С++. Функция должна быть кроссплатформенной (Win/Unix), возможно использование библиотек. Также, нужно чтобы функция игнорировала локальные настройки (/etc/hosts) - нужно получать данные от только ...
Парсинг каталога интернет-магазина
Парсинг каталога интернет магазина.
Спарсить каталог с фото товаров: *.ru
Категории к парсингу: все, вкл. подкатегории, с сохранением структуры разделов и подразделов в итоговом CSV файле. Телефоны Компьютеры Телевизоры Фото, Видео Кондиционеры Hi-Fi Бытовая техника Пром. оборудование.
Во вложении есть Инструкция по заполнению шаблона CSV для магазина + Шаблоны к инструкции. Важно сделать под этот формат.
+ Есть пример более простого формата, вытекающего из первого: Залить каталог Простой формат 2.csv - этот формат сделаю самостоятельно.
Именно в указанном в инструкции формате и должен быть итог + папка с фотографиями.
Итог работы сдается: исходники парсера - архив. Итоги работы - архив с CSV (ок. 10 мб.) и Архив с Фото (ок. 1 гб.).
Это может быть скрипт для работы с хостинга, чер. денвер или локальная прога.
Так же, можно встроить работу через прокси, чтобы избежать бана. По коду hideme.ru
Полностью заполняем параметры заявки: сроки, бюджет до предложенного и комментируем по-делу.
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