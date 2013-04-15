Скрипт отправки заказа

Требуется скрипт отправки сообщения с сайта со сл. разделами:

1. Имя *

2. Фамилия *

3. Адрес доставки *

4. Мобильный телефон *

5. Марка и модель авто *

6. VIN код или номер кузова *

7. Год выпуска

8. Объем двигателя

9. АБС есть/нет

10. Необходимые запчасти *

кнопка отправить и кнопка очистить

требуется чтобы форма была в файле html для последущего редактирования.

требуется чтобы отвечать на письмо, пришедшее от заказчика можно было кнопкой ответить в почтовой программе, тоесть чтобы фактический адрес от кого, был адрес заказчика.