Поправить работу слайдера в хроме

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Закрыт1 заявка134 просмотра

Поправить работу слайдера в хроме. Слайдер http://photorix.com/travel/key-caulker-belize/ показывает только первый слайд, хотя в нижней панели видно, что слайды меняются. Если же страницу перезагрузить, то слайдер работает нормально. Нужно сделать так, чтобы слайдер работал нормально при первом входе на страницу.

В других браузерах слайдер работает нормально.

Сайт на вордпресс.

Скрин slider.jpg

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12 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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