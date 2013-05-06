Нужен программист или команда программистов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Для сложного и интересного проекта. Работаем по СБР. Техическое задание в приложении.Оплата высокая.

12 лет назад
sales
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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