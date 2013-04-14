Перейти на новый шаблон. Сайт сделан на вордпресс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Требуется перейти на новый шаблон

Подробное задание в атачменте.

Модель работы такая:

1) исполнитель все подготавливает.

2) переход на домене втечении одного вечера ночи (что бы посетители не заметили работ).

3) проверка тестирование со стороны заказчика в течении 2х недель.

4) доработки исполнителя.

5)Оплата

Оплата по факту либо безопасная сделка.

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12 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад

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