Создание сайта на основе верстки и интеграция xml

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

Есть верстка в виде html файлов. Необходимо прикрутить ее на сайт, прикрутить xml файл товаров, организовать рассылку. Проще будет глянуть на саму верстку, которую прилагаю к проекту.

HTML
12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров