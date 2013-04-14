нужно исправить ошибки в скрипте гороскопа на dieta-modamka.ru
Создание сайта на основе верстки и интеграция xml
Есть верстка в виде html файлов. Необходимо прикрутить ее на сайт, прикрутить xml файл товаров, организовать рассылку. Проще будет глянуть на саму верстку, которую прилагаю к проекту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать калькулятор для сайта на Битрикс. Пример калькулятора: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/ Обсуждение провожу по скайпу. Сроки и бюджет оговаривайте, пожалуйста, в заявке.Закрыт12 лет назад
- $100
Необходим модуль который бы позволял производить автоматический репост новостей в паблик/группу ВК и аккаунт в Твитере. движок сайта WordPress и DLEЗавершен12 лет назад
Необходимо провести аудит сайта на джумле. скайп- PH0b0zEВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется плеер для добавления сериалов на WP. Необходима такая структура, чтобы каждая серия отображалась отдельно, а не все серии списком, но при этом, чтобы все серии имели один и тот же адрес, дабы исключить ...Завершен12 лет назад
- $100
Пример: http://www.drova47.ru/calculator.html Описание: http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=shop Нужно вставить расчет доставки на сайт грузоперевозок. В зависимости от того, чем именно проводится доставка: газелью или камазом (тариф разный). Если километров доставки мало - то оплата ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программист пхп с отличным знанием wordpress, для доделки его под интернет-магазин требуется только программинг Планирует переделка wordpress под интернет-магазин, где товар-посты, категории товара-категории wp вывод цены товара осуществляется на основе совсем небольшого ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Международная компания приглашает к сотрудничеству лучших специалистов Украины в области разработки приложений для мобильных устройств на удаленной основе. Мы предлагаем работу с возможностью профессионального и карьерного роста, с оплатой труда, соответствующей умению. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужно сделать поиск на форуме с помощью sphinx. Работа простая, но нужно понимание как сделать релеватный поиск, с точным вхождением запросов.Завершен12 лет назад
Сайт на Joomla 1.5 с форумом agora Есть необходимость сделать что-то типа личного кабинета профиля/биллинга как у интернет – магазинов, но немного другого типа ============================================== В личном кабинете должно быть: - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад