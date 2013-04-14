Android разработчик\ Программист iOS

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Закрытнет заявок107 просмотров

Международная компания приглашает к сотрудничеству лучших специалистов Украины в области разработки приложений для мобильных устройств на удаленной основе.

Мы предлагаем работу с возможностью профессионального и карьерного роста, с оплатой труда, соответствующей умению.

Круг обязанностей:

• разработка приложений для Android;

• Тестирование своего кода;

Необходимые навыки:

• Основное требование знание Android и iOS

• Опыт программирования под мобильные устройства

• Знание английского языка

Условия работы:

• ЗП высокая

• Работа удаленная на постоянной основе;

• Интересная, уникальная работа, результатами которой можно гордиться;

• Творческий коллектив, доброжелательная атмосфера;

С компаниями мы не работаем!

AndroidiOS
12 лет назад
Persona_IT
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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