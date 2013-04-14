Доработка сайна на cms nopCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Доработать некоторый функционал сайта: разделы, оплату на (nopCommerce). Оплата по договоренности. Возможно долгосрочное сотрудничество.

12 лет назад
weblancer1z
Макс Кулик 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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