Настроить каталог Vamshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Интернет-магазин косметики http://avena.com.ua/ каталог нужно перенастроить, как вот здесь

http://euro-kosmetika.ru/catalog/womens_fragrances/brelil_maska_dlya_detoksikatsii_volos_detox_mask_1000ml/

Чтобы был выбор по брендам (уже есть) и по назначению (еще нет, надо настроить)

12 лет назад
7Oliver
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров