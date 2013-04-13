Форма каталога автозапчастей для интернет магазина

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Каталог автозапчастей для интернет магазина

Необходима форма с базой для сайта автозапчастей (Год – Марка – Модель – Двигатель – Тип – Мощность

- Привод – Тип кузова – КПП – Код кузова – Код двигателя ) без самих PART-номеров запчастей.

Магазин будет на друпале 7

Поля в форме должны быть зависимые.

12 лет назад
reklamer
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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