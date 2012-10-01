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Михаил Демченко reklamer

 
38 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Программа расчета страховых взносов
Всё хорошо
Положительно!
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