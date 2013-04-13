Необходим плеер с потоковым аудио, который имеет красивый дизайн, и имеет яваскрипт апи чтобы можно было например передать во время работы новый урл радио-вещания. skype: blackcat200777
Внести доделки в проект на ModX
1) На странице товара почему-то криво работает отображение карусели картинок.
Нужно сделать чтобы главная картинка менялась каруселью с мелкими через заданый промежуток времени (например, 1 секунда), при клике на мелкую картинку она сразу должна показываться вместо главной, а также при клике на большую картинку она должны открываться поверх окна (какая-нибудь карусель на jquery).
2) У товара (наверное применительно для его шаблона) нужно сделать возможность загрузки больших фотографий, и отресайзить их до нужных размеров (240х240, 190х190, 48х48) с возможностью вставки соответствующей в необходимое место в шаблоне.
3) В подкатегориях каталога нужно сделать вывод по шаблону имеющихся товаров в папке (т.е. чтобы автоматически показывались имеющиеся там товары, а не как сейчас добавляются вручную.
Ваша стоимость и сроки?
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