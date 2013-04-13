Внести доделки в проект на ModX

1) На странице товара почему-то криво работает отображение карусели картинок.

Нужно сделать чтобы главная картинка менялась каруселью с мелкими через заданый промежуток времени (например, 1 секунда), при клике на мелкую картинку она сразу должна показываться вместо главной, а также при клике на большую картинку она должны открываться поверх окна (какая-нибудь карусель на jquery).

2) У товара (наверное применительно для его шаблона) нужно сделать возможность загрузки больших фотографий, и отресайзить их до нужных размеров (240х240, 190х190, 48х48) с возможностью вставки соответствующей в необходимое место в шаблоне.

3) В подкатегориях каталога нужно сделать вывод по шаблону имеющихся товаров в папке (т.е. чтобы автоматически показывались имеющиеся там товары, а не как сейчас добавляются вручную.

Ваша стоимость и сроки?