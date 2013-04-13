В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции. На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут: - зарегистрироваться - увидеть сумму, оставшуюся на ...
Скрипт, который после лайка показывает ссылку
На php необходимо написать скрип, который после успешного клика «Твит/Лайк FB/Лайк VK» показывает пользователю ссылку. Суть скрипта в том, чтобы разместив его на сайте дать возможность посетителям разместив заданный твит или лайкнув ссылку на сайт в фейсбуке или вконтакте получить ссылку для скачивания подарка. Готовый скрипт нужно будет затем помочь встроить в сайт (сайт на обычном HTML`е).
Выглядеть работа скрипта должна следующим образом. На сайте размещается кнопка «Подарок в обмен на лайк». Клик по этой кнопке должен показать окно (для окна использовать jquery) с тремя иконкаи-кнопками «Твиттер», «FB», «ВКонтакте». Клик по первой отправляет человека в Твиттер и создает твит вшитый в скрипт. После успешного размещения твита человек перенаправляется на сайт где в окне ему показывается ссылка. Для Фейсбука и Вконтакте ссылка показывается после успешного лайка.
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