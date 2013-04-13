Почистить код на блоге

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. У меня есть блог на WordPress. alex-bestbusiness.com Мне нужно заменить некоторые плагины кодом, например, постраничная навигация. И в общем, также посмотреть код, чтобы там ничего не было лишнего.

Весь Javasсript код и css стили вынести в отдельный файл, чтобы они не отображались в исходном коде.

Использовать блочную верстку