Почистить код на блоге

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Закрытнет заявок110 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. У меня есть блог на WordPress. alex-bestbusiness.com Мне нужно заменить некоторые плагины кодом, например, постраничная навигация. И в общем, также посмотреть код, чтобы там ничего не было лишнего.

Весь Javasсript код и css стили вынести в отдельный файл, чтобы они не отображались в исходном коде.

Использовать блочную верстку

CSSWordPress
12 лет назад
pan19842
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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