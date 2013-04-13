Требуется оптимизировать 3 несложных сайта, убрать ошибки, нужно чтобы сервер отдавал время изменения страниц, убрать ненужную переадресацию, исправить карты сайта, файл роботс и т.д. Текст, ключевые слова оптимизировать НЕ НАДО, только убрать ошибки. ...
Скрипт ложных заказов с интернет-магазинов
Нужна программа которая будет заходить на сайты(заранее заготовленный список),имитировать действия пользователя потом нажимать на кнопку «купить» заполнять форму и оставлять заказ!
На всей сайтах форма подгружается с помощью javascript , основная масса сайтов написана на joomla, для оформления заказа используется компонент rsform.
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