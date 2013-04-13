Скрипт ложных заказов с интернет-магазинов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Нужна программа которая будет заходить на сайты(заранее заготовленный список),имитировать действия пользователя потом нажимать на кнопку «купить» заполнять форму и оставлять заказ!

На всей сайтах форма подгружается с помощью javascript , основная масса сайтов написана на joomla, для оформления заказа используется компонент rsform.

JavaScriptJoomla
12 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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