Скрипт ложных заказов с интернет-магазинов

Нужна программа которая будет заходить на сайты(заранее заготовленный список),имитировать действия пользователя потом нажимать на кнопку «купить» заполнять форму и оставлять заказ!

На всей сайтах форма подгружается с помощью javascript , основная масса сайтов написана на joomla, для оформления заказа используется компонент rsform.