Привязка программы к магазину

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Закрыт3 заявки113 просмотров

День добрый!

Такое дело, нужно привязать программу "Товар деньги товар" к интернет магазину на "OpenCart" - интересуют: сроки, стоимость да и вообще, реально ли это ))

Opencart
12 лет назад
W9037627259
Леонид 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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