Доделки по стартапу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Сайт: lemos.pro

Взятся срочно.

Нужно доделать или сделать заново поиск.

Срок один день. Хотя я и не спешу, уверен что вы либо сделаете это за несколько часов, либо не сделаете вообще.

Ищу очень ответственного, опытного и смекалистого программиста. Нужно разобратся в задаче сайте, постоянно доделывать, переделывать, администрировать предалагать новые решения, возможности и функции.

Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен. В качестве порфолио рассматривую стартапы, движки, цмс, ловко написанные скрипты. На сайты-визитки и интернет магазины смотреть не интересно..

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами.

Скайп с микрофоном.

MySQLPHPWordPress
12 лет назад
pashashch
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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