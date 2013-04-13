Доделки по стартапу

Сайт: lemos.pro

Взятся срочно.

Нужно доделать или сделать заново поиск.

Срок один день. Хотя я и не спешу, уверен что вы либо сделаете это за несколько часов, либо не сделаете вообще.

Ищу очень ответственного, опытного и смекалистого программиста. Нужно разобратся в задаче сайте, постоянно доделывать, переделывать, администрировать предалагать новые решения, возможности и функции.

Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен. В качестве порфолио рассматривую стартапы, движки, цмс, ловко написанные скрипты. На сайты-визитки и интернет магазины смотреть не интересно..

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами.

Скайп с микрофоном.