Создание админки и ЛК посетителей вебинаров

В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции.

На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут:

- зарегистрироваться

- увидеть сумму, оставшуюся на их счёте (счёт в рамках сайта, деньги на счёт зачисляет админ)

- посмотреть детализацию счёта (траты на лекции и зачисления)

- посмотреть расписание лекций, выбрать лекции для посещения, оплатить их со своего счёта и получить ссылки на виртуальную комнату, в которой будет лекция, или на скачку записи лекции.

Админка, в которой админ сможет:

- пополнить счёт любого пользователя

- посмотреть детализацию счёта любого пользователя (траты на лекции и зачисления)

- добавить в расписание любую лекцию и отредактировать данные уже добавленных лекций

- посмотреть статистику любой лекции (имена посетителей, кто сколько оплатил, общую сумму)

Важно, чтобы код был простым и аккуратным, названия переменных понятные, чтобы впоследствии мы могли сами что-то добавить/изменить. Комментарии пригодятся.

В процессе выполнения задание может быть немного скорректировано.

Важно, чтобы исполнитель сам тоже думал о пользователях и сделал всё удобным для них. Например, кликабельные ссылки, понятный интерфейс и тд.

Подробное задание и нарисованный макет нужных страниц в архиве.