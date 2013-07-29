Создание админки и ЛК посетителей вебинаров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок261 просмотр

В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции.

На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут:

- зарегистрироваться

- увидеть сумму, оставшуюся на их счёте (счёт в рамках сайта, деньги на счёт зачисляет админ)

- посмотреть детализацию счёта (траты на лекции и зачисления)

- посмотреть расписание лекций, выбрать лекции для посещения, оплатить их со своего счёта и получить ссылки на виртуальную комнату, в которой будет лекция, или на скачку записи лекции.

Админка, в которой админ сможет:

- пополнить счёт любого пользователя

- посмотреть детализацию счёта любого пользователя (траты на лекции и зачисления)

- добавить в расписание любую лекцию и отредактировать данные уже добавленных лекций

- посмотреть статистику любой лекции (имена посетителей, кто сколько оплатил, общую сумму)

Важно, чтобы код был простым и аккуратным, названия переменных понятные, чтобы впоследствии мы могли сами что-то добавить/изменить. Комментарии пригодятся.

В процессе выполнения задание может быть немного скорректировано.

Важно, чтобы исполнитель сам тоже думал о пользователях и сделал всё удобным для них. Например, кликабельные ссылки, понятный интерфейс и тд.

Подробное задание и нарисованный макет нужных страниц в архиве.

12 лет назад
lklabs
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$180
7 дней
Марк - отличный исполнитель! Всю работу выполнил полностью, плюс сделал все возникшие по ходу дела дополнения к техзаданию. Все требования выполнены. Очень рекомендую.
Сотрудничеством остался доволен. Дмитрий не исчезал на долго со связи, всегда можно было спросить, как лучше сделать, вовремя оплатил.
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад
$160
5 дней
Отличный заказчик! Одно удовольствие с ним работать!

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов(-2)
12 лет назад

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