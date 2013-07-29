Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. У меня есть блог на WordPress. alex-bestbusiness.com Мне нужно заменить некоторые плагины кодом, например, постраничная навигация. И в общем, также посмотреть код, чтобы там ничего не было лишнего. ...
Создание админки и ЛК посетителей вебинаров
В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции.
На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут:
- зарегистрироваться
- увидеть сумму, оставшуюся на их счёте (счёт в рамках сайта, деньги на счёт зачисляет админ)
- посмотреть детализацию счёта (траты на лекции и зачисления)
- посмотреть расписание лекций, выбрать лекции для посещения, оплатить их со своего счёта и получить ссылки на виртуальную комнату, в которой будет лекция, или на скачку записи лекции.
Админка, в которой админ сможет:
- пополнить счёт любого пользователя
- посмотреть детализацию счёта любого пользователя (траты на лекции и зачисления)
- добавить в расписание любую лекцию и отредактировать данные уже добавленных лекций
- посмотреть статистику любой лекции (имена посетителей, кто сколько оплатил, общую сумму)
Важно, чтобы код был простым и аккуратным, названия переменных понятные, чтобы впоследствии мы могли сами что-то добавить/изменить. Комментарии пригодятся.
В процессе выполнения задание может быть немного скорректировано.
Важно, чтобы исполнитель сам тоже думал о пользователях и сделал всё удобным для них. Например, кликабельные ссылки, понятный интерфейс и тд.
Подробное задание и нарисованный макет нужных страниц в архиве.
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