Парсинг категорий магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок145 просмотров

Требуется спарсить структуру категорий магазина для заливки в базу данных платформы магазина вамшоп.

магазин для парсинга vsemotory.ru

12 лет назад
kotweb
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Парсер написал. Но дальнейшую поддержку не оказал.
Отличный заказчик, платит вовремя. Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад