В рамках сайта http://egetrener.ru регулярно проводятся платные и бесплатные онлайн-лекции. На сайт нужно добавить раздел, посвящённый личным кабинетам посетителей лекций, в котором они смогут: - зарегистрироваться - увидеть сумму, оставшуюся на ...
Доработка функционала системы на SimplaCMS
Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр).
Более подробное инфо в переписке.
Заявки фрилансеров
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