Доработка функционала системы на SimplaCMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

Нужен человек с достаточным опытом работы в указанной CMS (http://simplacms.ru) для выполнения работ по допфункционалу (дописывание модулей, исправление ошибок и пр).

Более подробное инфо в переписке.

12 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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