Поставить аудиоплеер для сайта с потоковым аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Необходим плеер с потоковым аудио, который имеет красивый дизайн, и имеет яваскрипт апи чтобы можно было например передать во время работы новый урл радио-вещания.

skype: blackcat200777

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12 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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Нет заявок фрилансеров